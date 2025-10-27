Капризов сделал 3 передачи в матче с «Сан-Хосе». У форварда «Миннесоты» 5+9 в 10 играх

Кирилл Капризов сделал три голевые передачи в матче НХЛ с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ).

Форвард «Миннесоты» набрал 14-е (5+9) очко в сезоне, всего он провел 10 игр. При этом его безголевая серия продлилась до 3 матчей.

Сегодня за 27:08 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (5:15 – в большинстве) – у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «0».