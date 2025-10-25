Гран-при России. «Звезды Магнитки». Леонтьева и Горелкин, Кагановская и Некрасов, Шичина и Дрозд, Пасечник и Чиризано покажут произвольные танцы
Гран-при России по фигурному катанию
1-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 17:40 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь)
2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
3. Алиса Абдуллина – Егор Петров
4. Ольга Федорова – Павел Драко
5. Анна Коломенская – Артем Фролов
Вторая разминка
6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
9. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
10. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
После ритм-танца
1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 75,61
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 74,30
3. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 74,00
4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 65,77
5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 63,59
6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 60,85
7. Ольга Федорова – Павел Драко – 60,54
8. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 57,27
9. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 57,16
Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – 66,50 (вне конкурса)
