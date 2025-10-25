  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Звезды Магнитки». Леонтьева и Горелкин, Кагановская и Некрасов, Шичина и Дрозд, Пасечник и Чиризано покажут произвольные танцы
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Леонтьева и Горелкин, Кагановская и Некрасов, Шичина и Дрозд, Пасечник и Чиризано покажут произвольные танцы

Кагановская и Некрасов, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы на Гран-при.

Гран-при России по фигурному катанию

1-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 17:40 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь)

2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

3. Алиса Абдуллина – Егор Петров

4. Ольга Федорова – Павел Драко

5. Анна Коломенская – Артем Фролов

Вторая разминка

6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

9. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

10. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

После ритм-танца

1. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 75,61

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 74,30

3. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 74,00

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 65,77

5. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 63,59

6. Анна Коломенская – Артем Фролов – 60,85

7. Ольга Федорова – Павел Драко – 60,54

8. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 57,27

9. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 57,16

Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – 66,50 (вне конкурса)

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
