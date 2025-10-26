Шченсны отразил удар Мбаппе с пенальти. Сото Градо после ВАР назначил 11-метровый в пользу «Реала» в класико за попадание мяча в руку Гарсии

Килиан Мбаппе не забил с пенальти в класико.

«Реал » принимает «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги (2:1, второй тайм).

На 50-й минуте полузащитник хозяев Джуд Беллингем , вошедший в штрафную площадь соперника, пытался сделать прострел. Мяч попал в ногу защитника гостей Эрика Гарсии , отскочил в колено англичанина, после чего срикошетил в руку испанца.

Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил 11-метровый, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Килиан Мбаппе не реализовал пенальти – его удар парировал Войчех Шченсны.

Фото: кадр из трансляции