1

Гран-при Мехико-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00

В Мехико состоится 20-я гонка сезона-2025 «Формулы-1».

Начало заезда – в 23:00 по московскому времени.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

26 октября 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

9. Оливер Бермэн («Хаас»)

10. Юки Цунода («Ред Булл»)

11. Эстебан Окон («Хаас»)

12. Карлос Сайнс («Уильямс»)

13. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Габриэл Бортолето («Заубер»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?

Опубликовал: Михаил Ширяев
