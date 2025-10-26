Отец Илона Маска, посетивший матч «Ак Барса»: «Казань напомнила Сан-Антонио в Техасе, но здесь лучше. На Западе говорят много лжи о России, это одна из самых передовых стран мира»

Отец Илона Маска поделился впечатлением от визита в Россию.

Эррол Маск посетил матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом » и «Адмиралом».

«Казань – превосходный город, просто невероятный. Она чем-то напомнила американский Сан-Антонио в Техасе. Я часто бываю там, но в Казани мне понравилось даже больше. Города похожи, однако здесь лучше.

Главное преимущество России – ее люди. Они умные, нацеленные на успех, дружелюбные. Мне приятно, что здесь я встретил столько достойных ребят.

Давно говорю Илону, что он должен посетить Россию. Конечно, он постоянно очень занят. Мой сын всегда в работе, у него же 250 тысяч людей в подчинении. Он работает даже в воздухе, нет ни одной свободной минуты.

Если у него будет несколько свободных дней, я еще раз напомню ему, что он может посетить Россию. Думаю, для этого нужна причина, однако он должен увидеть эту страну.

На Западе говорят много лжи о России, но это точно одна из самых передовых стран мира. Надеюсь, это вранье прекратится», – сказал Эррол Маск.