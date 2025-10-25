Гран-при России. «Звезды Магнитки». Угожаев, Федоров, Кондратюк, Ковалев, Савосин, Даниелян выступят с произвольными программами

Угожаев и Кондратюк покажут произвольные программы на Гран-при в Магнитогорске.

Гран-при России по фигурному катанию 1-й этап, «Звезды Магнитки» Магнитогорск Мужчины Произвольная программа Начало – 14:05 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Юрий Сидоров 2. Илья Молянов 3. Егор Коваленко 4. Егор Рухин 5. Игорь Ефимчук 6. Семен Соловьев Вторая разминка 7. Артур Даниелян 8. Роман Савосин 9. Артем Ковалев 10. Марк Кондратюк 11. Григорий Федоров 12. Николай Угожаев После короткой программы 1. Николай Угожаев – 95,69 2. Григорий Федоров – 87,45 3. Марк Кондратюк – 87,36 4. Артем Ковалев - 86,51 5. Роман Савосин - 84,66 6. Артур Даниелян – 82,25 7. Семен Соловьев – 69,68 8. Игорь Ефимчук – 69,14 9. Егор Рухин – 65,83 10. Егор Коваленко – 62,96 11. Илья Молянов – 59,41 12. Юрий Сидоров – 56,33 Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов