Винисиус возмутился заменой в класико: размахивал руками и высказывался, уходя с поля. Вингер «Реала» не пожал руку Алонсо и ушел прямо в раздевалку, но потом вернулся
Винисиус возмутился заменой в матче с «Барселоной».
На 72-й минуте класико тренер «Мадрида» Хаби Алонсо выпустил Родриго вместо Винисиуса.
Увидев, что его меняют, Винисиус указал пальцем на себя, уточнив, действительно ли это так. После этого бразилец начал недовольно жестикулировать и высказываться, уходя с поля.
Винисиус и Алонсо не пожали друг другу руки: игрок не подал руку тренеру. Вингер сразу ушел в раздевалку, но позднее вернулся на скамейку.
