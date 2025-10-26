Винисиус возмутился заменой в класико: размахивал руками и высказывался, уходя с поля. Вингер «Реала» не пожал руку Алонсо и ушел прямо в раздевалку, но потом вернулся

Винисиус возмутился заменой в матче с «Барселоной».

На 72-й минуте класико тренер «Мадрида » Хаби Алонсо выпустил Родриго вместо Винисиуса .

Увидев, что его меняют, Винисиус указал пальцем на себя, уточнив, действительно ли это так. После этого бразилец начал недовольно жестикулировать и высказываться, уходя с поля.

Винисиус и Алонсо не пожали друг другу руки: игрок не подал руку тренеру. Вингер сразу ушел в раздевалку, но позднее вернулся на скамейку.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Футбол 2»