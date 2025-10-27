«Калгари» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Рейнджерс» (5:1). Команда Салливана идет последней на Востоке

«Калгари» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Рейнджерс» (5:1).

«Флэймс» обыграли клуб из Нью-Йорка в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

С 5 очками в 10 играх канадский клуб по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции и общей таблице лиги.

«Рейнджерс » под руководством Майка Салливана потерпели 3-е поражение подряд.

С 8 очками в 10 играх команда занимает последнее место в Восточной конференции, уступая «Тампе» (8 очков в 9 играх) и «Бостону» (8 в 10) по дополнительным показателям.