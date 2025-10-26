Сухой отменил удаление Расулова за столкновение с Гонду и показал вратарю «Динамо» желтую. Также арбитр отменил гол Педро из-за офсайда

Судья матча «Зенит» – «Динамо» отменил гол петербуржцев и удаление Расулова.

На 82-й минуте игры Мир РПЛ Курбан Расулов вышел из своей штрафной и влетел в форварда «Зенита» Лусиано Гонду . Нападающий успел отдать пас Педро , который забил в пустые ворота.

Изначально судья Алексей Сухой показал прямую красную карточку Расулову. После ВАР арбитр отменил гол «Зенита » из-за офсайда, а также поменял решение об удалении: вместо красной вратарю «Динамо » показали желтую карточку.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

