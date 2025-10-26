Винисиус насмехался над Ямалем во время класико. После игры бразилец сказал «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи»

Винисиус издевался над Ямалем во время и после класико.

Сразу после финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит. Вероятно, это связано с высказываниями Ямаля перед игрой: ранее он на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются». Началась стычка, после нее игрок «Барселоны» сказал кому-то: «Увидимся снаружи».

В конфликт с Ямалем вступил и вингер «Реала » Винисиус.

«Ты много болтаешь, ты много болтаешь», – сказал бразилец Ямалю вслед за Карвахалем.

Также Винисиус общался с Ямалем и во время матча, до своей замены: «Ты все время болтаешь [за пределами стадиона]. Говори здесь, говори здесь».

Еще Винисиус насмехался над вингером «Барсы» за игру в матче: «Сегодня ты пасуешь только назад».

Marca пишет , что Ямаль сказал «увидимся снаружи» именно Винисиусу. После этого бразилец попытался подбежать к испанцу, но его удержали.