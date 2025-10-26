1

«Краснодар» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Краснодар» примет «Рубин» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Ozon Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7529 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
онлайны
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Лацио» vs «Ювентус» – кто выйдет победителем? Ставьте на фаворита и получите бонус от БЕТСИТИ!
6 минут назадРеклама
Слот о пенальти «Брентфорда»: «Такой же эпизод с участием Гакпо в первом тайме больше тянул на 11-метровый»
44 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Сассуоло», «Ювентус» против «Лацио»
сегодня, 06:34
Челестини об атаке ЦСКА: «Хорошо было бы иметь киллера, который подберет мяч и забьет»
сегодня, 06:29
Победы «Спартака» и ЦСКА, 1000-е очко Кучерова, 1500-й матч Овечкина, «МЮ» снова выиграл и обошел кризисный «Ливерпуль», Волков победил Алмейду, 950-й гол Роналду и другие новости
сегодня, 06:15
«Если «Динамо» не обыграет «Зенит», шансы на чемпионство потеряны. За троечку еще поборется». Семшов о матче в Петербурге
сегодня, 06:00
«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 05:46
Бабаев о судействе с «Крыльями»: «Были эпизоды с неоднозначной трактовкой. Обращение в ЭСК? Надо дополнительно посмотреть, убедиться»
сегодня, 05:19
Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
сегодня, 04:58
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Рубином»
сегодня, 04:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
9 минут назад
Агент защитника «Серика» Гоцука: «До зимы будет играть, там посмотрим. У него не такие большие задержки, как пишут в прессе»
20 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Далянь», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
39 минут назадВидео
Первая лига. «Факел» уступил в гостях СКА, «Ротор» сыграет с «Родиной»
сегодня, 07:01
Чемпионат Нидерландов. ПСВ в гостях у «Фейеноорда»
сегодня, 06:56
«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:44
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 06:15
У Милнера первый за 14 лет ассист в матче против «МЮ». В 2011-м было два при 6:1 на «Олд Траффорд»
сегодня, 05:34
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:51
Ковач об 1:0: «Кельн» был опасен в контратаках. «Боруссия» оборонялась высоко и в итоге сковала соперника»
сегодня, 04:36