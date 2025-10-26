«Краснодар» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
«Краснодар» примет «Рубин» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ozon Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 13 тур
26 октября 16:45, Ozon Арена
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7529 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
