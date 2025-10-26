Карпин о судействе в матче с «Зенитом»: «Семак недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться»
«Динамо» проиграло матч 13-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
– Команда испытывает проблемы, есть травмы. При каких условиях вы могли добиться положительного результата?
– При том, как играла команда, могли добиться.
– «Динамо» – лидер по созданным моментам, но сегодня всего один удар в створ. Почему?
– Сила команды, которая была против нас, мы не играли против команды из Второй лиги. Поблагодарил ребят за игру.
– Довольны игрой Курбана Расулова? Как оцените эпизод в конце матча, он не слишком рисковал?
– Наверное, да, рисковал. Но у него второй матч в РПЛ в старте, свои ошибки он должен совершить. Но в целом провел неплохой матч.
– Как оцените работу Сухого? Он не слишком мало времени добавил, учитывая, что только пауза из‑за красной карточки была минут пять?
– Вы сами все сказали, добавить нечего. Я практически никогда не бываю доволен работой судьи. Трактовки часто по‑разному.
Сергей Богданович [Семак] недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться – клуб или федерация. Вопрос не ко мне, – сказал главный тренер «Динамо».