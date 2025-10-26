Карпин о судействе в матче с «Зенитом»: «Семак недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться»

Валерий Карпин выразил недовольство судейством в матче с «Зенитом».

«Динамо» проиграло матч 13-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

– Команда испытывает проблемы, есть травмы. При каких условиях вы могли добиться положительного результата?

– При том, как играла команда, могли добиться.

– «Динамо» – лидер по созданным моментам, но сегодня всего один удар в створ. Почему?

– Сила команды, которая была против нас, мы не играли против команды из Второй лиги. Поблагодарил ребят за игру.

– Довольны игрой Курбана Расулова? Как оцените эпизод в конце матча, он не слишком рисковал?

– Наверное, да, рисковал. Но у него второй матч в РПЛ в старте, свои ошибки он должен совершить. Но в целом провел неплохой матч.

– Как оцените работу Сухого? Он не слишком мало времени добавил, учитывая, что только пауза из‑за красной карточки была минут пять?

– Вы сами все сказали, добавить нечего. Я практически никогда не бываю доволен работой судьи. Трактовки часто по‑разному.

Сергей Богданович [Семак ] недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться – клуб или федерация. Вопрос не ко мне, – сказал главный тренер «Динамо ».