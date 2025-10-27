Вембаньяма набрал 31 очко, 14 подборов и 6 блок-шотов в победном матче с «Бруклином»

Виктор Вембаньяма привел «Сан-Антонио» к победе над «Бруклином».

В матче против «Нетс» (118:107) француз записал на свой счет 31 очко, 14 подборов и 6 блок-шотов.

За 36 минут лидер «Сперс» также набрал 4 передачи и 3 перехвата при 9/21 с игры и 10/15 с линии.