Вембаньяма набрал 31 очко, 14 подборов и 6 блок-шотов в победном матче с «Бруклином»
Виктор Вембаньяма привел «Сан-Антонио» к победе над «Бруклином».
В матче против «Нетс» (118:107) француз записал на свой счет 31 очко, 14 подборов и 6 блок-шотов.
За 36 минут лидер «Сперс» также набрал 4 передачи и 3 перехвата при 9/21 с игры и 10/15 с линии.
opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
