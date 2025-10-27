Видео
3

Вембаньяма набрал 31 очко, 14 подборов и 6 блок-шотов в победном матче с «Бруклином»

Виктор Вембаньяма привел «Сан-Антонио» к победе над «Бруклином».

В матче против «Нетс» (118:107) француз записал на свой счет 31 очко, 14 подборов и 6 блок-шотов.

За 36 минут лидер «Сперс» также набрал 4 передачи и 3 перехвата при 9/21 с игры и 10/15 с линии.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2920 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма сделал два блок-шота подряд, а затем забросил дальний трехочковый в матче с «Бруклином»
сегодня, 19:50Видео
Вембаньяма набрал 29 очков, 11 подборов и 9 блок-шотов в победном матче с «Пеликанс»
вчера, 04:14Видео
👾 Вембаньяма – это видеоигра вживую. Мы это и так знали, но еще раз убедились после разгрома «Далласа» в соло
23 октября, 14:10
Главные новости
Дэвид Адельман о Пейтоне Уотсоне: «Если он проведет великолепный год, то сможет достичь желаемого контракта»
сегодня, 20:52
НБА. 40 очков Кэма Томас не помогли «Бруклину» обыграть «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 20:47Live
Эл Хорфорд пропустит игру с «Мемфисом»
сегодня, 20:30
Стив Керр: «Джонатан Куминга значительно улучшил игру в пас»
сегодня, 20:15
Виктор Вембаньяма сделал два блок-шота подряд, а затем забросил дальний трехочковый в матче с «Бруклином»
сегодня, 19:50Видео
Лука Дончич выбыл как минимум на одну неделю
сегодня, 19:33
Донован Митчелл о концовке матча с «Нетс»: «Такое дерьмо не должно повторяться. Именно это произошло в матче с «Индианой»
сегодня, 18:55
Источник из «Милуоки» о решении по Лилларду: «Самое большое заблуждение – что это была паническая сделка»
сегодня, 18:29
«Сперс» вывесили баннер в честь Грегга Поповича перед первым домашним матчем сезона
сегодня, 18:04Фото
Пейтон Уотсон о непродлении контракта с «Денвером»: «Это было финансовое бизнес-решение»
сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
сегодня, 20:38
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
сегодня, 18:06Live
ACB. «Валенсия» выиграла у «Ховентуда», «Реал» обыграл «Манресу» и другие результаты
сегодня, 20:03
Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»
сегодня, 19:20
Чемпионат Италии. «Милан» разобрался с «Венецией», «Наполи» победил «Реджо-Эмилию» и другие матчи
сегодня, 19:01Live
Эргин Атаман о травмах в «Панатинаикосе»: «Если у нас не хватит игроков, придется вызывать ребят из академии»
сегодня, 17:51
Джордан Нвора, скорее всего, пропустит два матча Евролиги (Mozzart Sport)
сегодня, 15:46
Чемпионат Греции. «Миконос» крупно уступил «Олимпиакосу», «Панатинаикос» уверенно разобрался с «Промитеасом»
сегодня, 15:31
Василий Карасев о поражении от «Бетсити Пармы»: «Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных»
сегодня, 15:10
Евгений Пашутин о матче с МБА-МАИ: «Во второй половине ребята самоотверженно защищались, давали энергию и боролись. Такая защита и коммуникация дали свои плоды»
сегодня, 15:01