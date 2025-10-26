Официальный аккаунт Олимпиады-2026 опубликовал фото Валиевой в подборке, посвященной дню пасты

Организаторы Олимпийских игр опубликовали в соцсетях фото Валиевой.

Аккаунт Игр 2026 года в Милане использовал фотографию российской фигуристки в подборке, посвященной дню пасты.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг, ее результаты, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Из-за этого российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира.

Срок отстранения Валиевой завершится в декабре 2025 года. С 25 октября она официально может тренироваться.

ФОТО