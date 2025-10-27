Купер Флэгг набрал 22 очка в первом победном матче за «Даллас»

1-й номер драфта-2025 оформил первую победу в НБА.

«Мэверикс» дома обыграли «Рэпторс» (139:129), а Флэгг стал вторым по результативности в своей команде с 22 очками (8 из 14 с игры, 2 из 6 трехочковых, 4 из 4 штрафных). Также на его счету 4 подбора, 4 передачи и 1 блок-шот.

Энтони Дэвис добавил 25 очков, 10 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

В составе «Торонто » выделялся Скотти Барнс , принесший своей команде 33 очка, 11 подборов и 6 передач при 5 потерях.