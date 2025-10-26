«Лацио» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
«Ювентус» сыграет в гостях с «Лацио» в 8-м туре Серии А.
Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Серия А Италия. 8 тур
26 октября 19:45, Олимпийский стадион
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
