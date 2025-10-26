«Пари НН» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
«Балтика» сыграет в гостях с «Пари НН» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Совкомбанк Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 15:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 13 тур
26 октября 12:15, Совкомбанк Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
