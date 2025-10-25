Гран-при России. «Звезды Магнитки». Петросян, Фролова, Гущина, Хуснутдинова, Куликова, Захарова, Синицына представят произвольные программы

Петросян и Фролова покажут произвольные программы на Гран-при в Магнитогорске.

Гран-при России по фигурному катанию 1-й этап, «Звезды Магнитки» Магнитогорск Женщины Произвольная программа Начало – 12:00 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Софья Лукина 2. Ксения Фадеева 3. Арина Мариничева 4. Мария Волченко 5. Арина Кудлай 6. Ксения Синицына Вторая разминка 7. Мария Захарова 8. Елизавета Куликова 9. Дина Хуснутдинова 10. Ксения Гущина 11. Анна Фролова 12. Аделия Петросян После короткой программы 1. Аделия Петросян – 75,89 2. Анна Фролова – 72,74 3. Ксения Гущина – 70,60 4. Дина Хуснутдинова – 68,76 5. Елизавета Куликова - 67,28 6. Мария Захарова – 66,10 7. Ксения Синицына – 64,79 8. Арина Кудлай – 61,06 9. Мария Волченко – 50,45 10. Арина Мариничева – 50,44 11. Ксения Фадеева – 50,13 12. Софья Лукина – 46,67 Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов