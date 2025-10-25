Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев, Артемьева и Брюханов выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при России по фигурному катанию
1-й этап, «Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Пары
Произвольная программа
Начало – 16:10 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев
2. Майя Шегай – Андрей Шадерков
3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Вторая разминка
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
7. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
После короткой программы
1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 71,48
2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,71
3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 64,61
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,53
5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 64,26
6. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 51,69
7. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 50,92
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов