  • Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев, Артемьева и Брюханов выйдут на лед с произвольными программами
2

Осокина и Грицаенко покажут произвольную программу на Гран-при в Магнитогорске.

Гран-при России по фигурному катанию

1-й этап, «Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Пары

Произвольная программа

Начало – 16:10 по московскому времени (26 октября), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев

2. Майя Шегай – Андрей Шадерков

3. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Вторая разминка

4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

7. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

После короткой программы

1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 71,48

2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,71

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 64,61

4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,53

5. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 64,26

6. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 51,69

7. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 50,92

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов

