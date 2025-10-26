Дзюба о «Мордовия Арене» после 1:1 с «Локо»: «Преступление – играть на таком поле, это ужас, катастрофа. Ненормально, что у 3-4 человек спазм задней поверхности»
Артем Дзюба раскритиковал поле стадиона в Саранске после матча с «Локомотивом».
«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ. Игра проходила на «Мордовия Арене» из-за проведения в Самаре форума «Россия – спортивная держава».
«Спасибо болельщикам, очень классная атмосфера. Но поле – это катастрофа и ужас. Такое поле последний раз было в Воронеже, болото.
Ненормально, что у 3-4 человек спазм задней поверхности [бедра]. Это преступление – играть на таком поле», – сказал нападающий «Акрона».
Напомним, что арена в Мордовии принимала матчи ЧМ-2018.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
