«Серик» уволил Юрана после 5 матчей без побед (Назим Тюркнас)
Сергей Юран покидает «Серик Беледиеспор».
По информации журналиста Назима Тюркнаса, клуб принял решение расстаться с российским тренером на фоне неудовлетвторительных результатов в последних турах.
«Серик Беледиеспор» проиграл два последних матча в Первой лиге Турции, не побеждает в пяти играх подряд и занимает 13-е место в таблице. В субботу команда уступила «Пендикспору» со счетом 0:4.
Ранее тренер сам заявил о том, что может покинуть «Серик»: «Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти».
Сообщалось, что 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Игроки «Серика» бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7704 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Назима Тюркнаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости