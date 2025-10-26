60

«Серик» уволил Юрана после 5 матчей без побед (Назим Тюркнас)

Сергей Юран покидает «Серик Беледиеспор».

По информации журналиста Назима Тюркнаса, клуб принял решение расстаться с российским тренером на фоне неудовлетвторительных результатов в последних турах.

«Серик Беледиеспор» проиграл два последних матча в Первой лиге Турции, не побеждает в пяти играх подряд и занимает 13-е место в таблице. В субботу команда уступила «Пендикспору» со счетом 0:4.

Ранее тренер сам заявил о том, что может покинуть «Серик»: «Игроки и тренеры не получают зарплату. О каком футболе может идти речь? Если не будет положительного результата, мне придется уйти».

Сообщалось, что 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Игроки «Серика» бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Назима Тюркнаса
