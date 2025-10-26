  • Спортс
  Юран обматерил Садыгова после 0:4 от «Пендикспора» – Туфан предъявил претензию, что его сын не вышел в старте. Тренер получит 13 млн рублей в случае увольнения из «Серика» (Иван Карпов)
55

Сергей Юран, вероятно, покинет «Серик Беледиеспор» из-за ссоры с руководством.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб принял решение уволить российского тренера на фоне неудачных результатов. Команда не побеждает 5 матчей подряд.

Как передает Sport24 со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, после субботнего поражения от «Пендикспора» (0:4) Юрану позвонил предполагаемый владелец «Серик Беледиеспор» Туфан Садыгов и предъявил претензию, что его сын, нападающий Илья Садыгов, не вышел в стартовом составе.

В ответ тренер, как утверждается, обматерил Садыгова, за что и будет уволен.

Отмечается, что в случае увольнения Юран, согласно контракту, должен получить неустойку в размере 13 миллионов рублей.

Юран уходит от Садыгова и в Турции: не платят. Говорят, даже послал самого Туфана

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
