«Ямаль и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико

Сантьяго Канисарес обвинил Ламина Ямаля и Винисиуса в нарциссизме.

«Реал» обыграл «Барселону» в класико (2:1). Во время матча вингер «Мадрида » издевался над игроком «Барсы», а после игры сказал ему «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи».

«Ламин и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Их обоих нужно критиковать.

Но никто в их клубах не способен им ничего сказать. Из-за этого все выглядит очень плохо», – заявил бывший вратарь «Валенсии» и «Реала» в эфире COPE.