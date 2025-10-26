  • Спортс
  • «Ямаль и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико
42

«Ямаль и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико

Сантьяго Канисарес обвинил Ламина Ямаля и Винисиуса в нарциссизме.

«Реал» обыграл «Барселону» в класико (2:1). Во время матча вингер «Мадрида» издевался над игроком «Барсы», а после игры сказал ему «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи».

«Ламин и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Их обоих нужно критиковать.

Но никто в их клубах не способен им ничего сказать. Из-за этого все выглядит очень плохо», – заявил бывший вратарь «Валенсии» и «Реала» в эфире COPE.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
