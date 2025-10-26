«Шанхай» Слуцкого вырвал 2:2 на 100-й минуте, но упустил шанс сравняться с лидером чемпионата Китая за 2 тура до конца. Оба конкурента потеряли очки

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Далянь Инбо» в 28-м туре Суперлиги Китая (2:2).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 25-й минуте Лу Чжои открыл счет в игре, на 39-й Лю Чжужунь удвоил преимущество гостей. На 43-й минуте У Си сократил отставание хозяев, на 10-й добавленной ко второму тайму минуте Андре Луис сравнял с пенальти.

У «Шанхая » Слуцкого три ничьих в последних шести играх всех турниров, до этого поделили очки с «Чэнду» в Суперлиге Китая и «Ульсаном» в азиатской Лиге чемпионов (оба раза 1:1).

Команда российского тренера за 2 тура до конца идет третьей в чемпионате с 58 очками, «Чэнду Жунчэн », набравший 59 баллов, на втором месте, «Шанхай Порт » лидирует с 60 очками. Вся тройка лидеров в воскресенье потеряла очки: «Порт» проиграл «Шаньдуну» (1:3), а «Чэнду» сыграл вничью с «Циндао Вест Кост» (2:2).

В следующем матче «Шэньхуа» 31 октября примет «Шэньчжэнь Пэн Сити», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.