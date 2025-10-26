Андрей Мостовой о показе матча «Зенит» – «Динамо» вместо класико: «Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще»
Андрей Мостовой пошутил о матче «Зенита» и «Динамо», подвинувшем класико на ТВ.
В прямом эфире канала «Матч ТВ» показывали игру Мир РПЛ «Зенит» – «Динамо» (2:1). Пересекавшийся по времени матч Ла Лиги «Реал» – «Барселона» (2:1) показывали по каналу «Матч Футбол 2».
– Каково это – ощущать, что вместо класико на федеральном канале показывают матч «Зенита» и «Динамо»? Есть ли какой-то мандраж?
– Огромнейший мандраж (смеется). Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе, образно, Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще, – сказал вингер «Зенита», забивший «Динамо» гол пяткой.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
