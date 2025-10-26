«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой» в 9-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.
26 октября 14:00, Вилла Парк
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
