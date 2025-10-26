Тутберидзе – Петросян после проката на Гран-при в Магнитогорске: «Адель, а что такая вся в сомнениях?»
Тутберидзе отреагировала на падение Петросян на Гран-при России в Магнитогрске.
Аделия Петросян попыталась исполнить в произвольной программе четверной тулуп, но упала на приземлении.
«Адель, а что такая вся в сомнениях? Все элементы, все...» – сказала Тутберидзе, встречая фигуристку после проката.
На турнире Петросян одержала победу, опередив Анну Фролову, занявшую второе место, на 17 баллов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
