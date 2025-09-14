Ничья «Спартака» и «Динамо», «Ювентус» сделал «Интер», победы «Реала», «Арсенала», «Баварии», «Авангарда» и другие новости

1. В 8-м туре Мир РПЛ московское «Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» (2:2) в дерби – Ливай и Бителло сделали по дублю, Станкович снова сорвался и схватил удаление . «Локомотив» на выезде поделил очки с «Ахматом» (1:1) – Батраков опять забил! «Краснодар» дома был сильнее «Акрона» (2:1) и сохранил лидерство в таблице, гостям не помог даже гол Дзюбы. «Пари НН» обыграл «Оренбург» (3:1).

2. В 4-м туре АПЛ «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0), «Челси» упустил победу над «Брентфордом» (2:2) в гостях, «Вест Хэм» крупно уступил «Тоттенхэму» (0:3), все результаты дня – здесь .

3. В 4-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» одолел «Реал Сосьедад» (2:1) в гостях, хотя играл в меньшинстве с 32-й минуты , команда Алонсо продолжает лидировать в чемпионате; Арсен Захарян наконец-то вернулся на поле . «Атлетико» справился с «Вильярреалом» (2:0) и одержал первую победу в сезоне.

4. В 3-м туре Серии А «Ювентус» дома сумел забить больше «Интера» – 4:3 ! «Наполи» в гостях разобрался с «Фиорентиной» (3:1), Хейлунд забил в первом же матче.

5. В FONBET КХЛ «Авангард» победил «Динамо» Москва (7:4) с хет-триком Прохоркина, «Барыс» уступил «Динамо» Минск (1:3). 17-летний Селиванов дебютировал за «Динамо» и стал самым молодым вратарем в истории лиги.

6. В 3-м туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Гамбург» (5:0), Кейн выбил 2+1 и забивает больше гола за игру в Германии. «Боруссия» Дортмунд переиграла «Хайденхайм» (2:0). Все результаты дня – здесь .

7. Вечер бокса в Лас-Вегасе. Брэндон Адамс единогласным решением судей победил Сергея Богачука, Кристиан Мбилли и Лестер Мартинес завершили бой вничью .

8. Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль может пропустить несколько матчей – у 18-летнего вингера сборной Испании дискомфорт в области паха .

9. Японская фигуристка Рион Сумийоши победила на Lombardia Trophy, Ами Накаи (Япония) – 2-я, Сара Эверхардт (США) – 3-я, Алиса Лью (США) – 4-я. Александра Трусова выступила на льду впервые после родов – в шоу «Евгения Медведева и друзья» в Москве.

10. Даниил Усов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону. У женщин победила Елизавета Каплина.

11. Политика в спорте. Израильских шахматистов вынудили сняться с турнира в Испании, организаторы выступили против их участия в знак поддержки Палестины. Посольство Хорватии без указания причин отозвало визу российского борца Сефершаева накануне ЧМ. Украинские гимнасты не выступят на турнире в Париже, они планировали бойкот из-за участия россиянки Мельниковой.

Цитаты дня:

Тренер «Спартака» Сакич после 2:2 с «Динамо»: «Есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо . Судья не показывал сопернику желтых, а нам давал в аналогичных моментах»

Артем Дзюба: «Роналду великий, но обхожу его в том, что я более командный игрок . Стараюсь помогать команде на всем поле»

Романов о Нью-Йорке: «Город невкусно пахнет – крыски бегают, бомжей много . Москва мне нравится гораздо больше»

Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии: «Я не мог больше давить на педаль »

Александр Тихонов: «Сегодня пенсии нищенские ! В Госдуме не пробовали жить на 20 тысяч?»

Александра Трусова: «Если меня хейтят, значит, я интересна , поэтому пишут что-то обо мне»