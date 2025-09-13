Посольство Хорватии без указания причин отозвало визу российского борца Сефершаева накануне ЧМ

Посольство Хорватии отозвало визу российского борца Эмина Сефершаева.

Сефершаев вошел в состав сборной по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября.

«Посольство Хорватии отозвало визу, данную ранее Эмину Сефершаеву, не указав причин. Садыку Лалаеву визу до сих пор не дали, шансы все меньше.

Эмин – действующий чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира, Садык – призер чемпионатов мира и Европы. Оба в этом году уже выступали в Хорватии, как и в прошлом, и довольно успешно. Ждем, что будет дальше, до вылета осталось два дня», – сказал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.