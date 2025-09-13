  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Посольство Хорватии без указания причин отозвало визу российского борца Сефершаева накануне ЧМ
6

Посольство Хорватии без указания причин отозвало визу российского борца Сефершаева накануне ЧМ

Посольство Хорватии отозвало визу российского борца Эмина Сефершаева.

Сефершаев вошел в состав сборной по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября.

«Посольство Хорватии отозвало визу, данную ранее Эмину Сефершаеву, не указав причин. Садыку Лалаеву визу до сих пор не дали, шансы все меньше.

Эмин – действующий чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира, Садык – призер чемпионатов мира и Европы. Оба в этом году уже выступали в Хорватии, как и в прошлом, и довольно успешно. Ждем, что будет дальше, до вылета осталось два дня», – сказал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Эмин Сефершаев
Гоги Когуашвили
logoсборная России по борьбе
Садык Лалаев
Чемпионат мира по борьбе
греко-римская борьба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Абдулрашид Садулаев о пропуске ЧМ: «Вопрос с визой так и не был решен. Это тяжело принять, ведь весь сезон мы готовимся именно к главным стартам»
31 минуту назад
Губерниев о том, что Садулаев не получил визу на ЧМ: «Эти рычаги мы не смогли преодолеть. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен»
сегодня, 06:27
Мамиашвили о борцах, которых удерживали в аэропорту Загреба: «Они в отеле, все хорошо, готовятся к соревнованиям»
вчера, 19:07
Главные новости
Абдулрашид Садулаев о пропуске ЧМ: «Вопрос с визой так и не был решен. Это тяжело принять, ведь весь сезон мы готовимся именно к главным стартам»
31 минуту назад
Губерниев о том, что Садулаев не получил визу на ЧМ: «Эти рычаги мы не смогли преодолеть. Есть вещи, перед которыми спорт бессилен»
сегодня, 06:27
Мамиашвили о борцах, которых удерживали в аэропорту Загреба: «Они в отеле, все хорошо, готовятся к соревнованиям»
вчера, 19:07
Мамиашвили о том, что трех российских борцов удерживали в аэропорту Загреба: «Это просто скотское отношение, демонстрация позиции»
10вчера, 12:36
Сидакова и еще двух борцов впустили в Хорватию после многочасовой проверки в аэропорту
4вчера, 11:58
Тренер сборной Дагестана по борьбе: «Уже более 5 часов Сидакова, Усманова и Курбанова держат в аэропорту Загреба, не запускают в страну»
24вчера, 10:51
Садулаев о пропуске ЧМ: «Я продолжу бороться, пока есть здоровье и энергия. Благодарю руководство нашей страны, которое до последнего пыталось помочь»
1вчера, 09:42
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
вчера, 06:38
Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков получил визу для участия в ЧМ в Хорватии
11 сентября, 18:26
Абдулрашид Садулаев не выступит на чемпионате мира по борьбе из-за отказа в визе
411 сентября, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
129 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
125 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
118 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
219 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
118 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05