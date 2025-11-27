Семак о «Зените»: «Ждем трансферное окно, знаем, какие позиции надо укрепить. Устали видоизменять схемы, нужно сбалансировать. Любой игрок может уйти, кроме одного, рабства у нас нет»

Семак о «Зените»: ждем трансферное окно.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает усиления в зимнее трансферное окно.

Сегодня сине-бело-голубые обыграли «Динамо » (1:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, но уступили по сумме двух встреч (2:3).

– Федор Смолов сказал, что Жерсон зимой уйдет из «Зенита», потому что у игрока нет мотивации, а «Зениту» он не нужен. Как вы можете отреагировать?

– Каждый день видим его мотивацию. Со стороны – Федор судит из слухов.

Поверьте, мы работаем каждый день. Горжусь каждым нашим футболистом, не вижу на тренировках ни одного стоячего игрока. Не всегда получается, иногда ожидания завышены, но любому нужна адаптация. При этом любой может уйти, но никто не подходил ко мне и не просил отпустить.

Не представляете, как тяжело ребятам искать мотивацию на каждый матч круглый год. Иногда любой спортсмен, что в сборной, что в клубе ощущает тяжесть играть на высоком уровне со 100‑процентной мотивацией. Особенно это сложно команде, которая ранее выигрывала каждый год. Особенно в противостояниях с более голодными клубами, которые в последние годы ничего не выигрывали.

За полгода устали видоизменять схемы, кто‑то в разном состоянии приехал. Где‑то не смогли решить определенные моменты, нужно сбалансировать. Зимой будет такая возможность, ставим задачи на трансферное окно, знаем, как хотим играть и что можем улучшить.

Есть понимание, как использовать пришедших недавно игроков и какие позиции надо укрепить. Ждем трансферное окно, еще впереди две важные игры. Часто через Кубок можно подойти к чемпионату, смотрим за функциональным состоянием игроков.

– Будет ли у «Зенита» трансферная политика ориентирована на новый лимит?

– Сначала надо услышать официально принятый лимит и исходить из этого. Есть правила, по которым все работают. Планы и понимание на окно есть, цели и задачи тоже.

Почти любой игрок при более выгодном предложении и желании может уйти, всех можем отпустить, кроме одного игрока. Это спортивная жизнь, у нас нет рабства, – сказал Семак.