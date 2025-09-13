«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 8 матчей. Дальше – игра с «Зенитом»
«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 8 матчей.
Команда Мурада Мусаева одолела «Акрон» (2:1) и обеспечила себе первую строчку в таблице по итогам тура. У нее 19 очков.
На втором месте на данный момент идет «Локомотив» (16 баллов), за ним – ЦСКА и «Балтика» (по 15 очков при игре в запасе).
На 5-м месте сейчас «Рубин» (14 очков после 8 игр), на 6-м – «Зенит» (12 после 7), за ним – «Спартак» (12 после 8).
21 сентября «Краснодар» встретится с «Зенитом» на своем поле.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
