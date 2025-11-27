«Фенербахче» Тедеско не проигрывает 11 матчей подряд – с 24 сентября. У команды 8 побед и 3 ничьих, дальше – «Галатасарай»

«Фенербахче» при Тедеско не проигрывает два месяца.

«Фенербахче» под руководством Доменико Тедеско не проигрывает 11 матчей кряду.

Сегодня турецкий клуб сыграл вничью дома с «Ференцварошем » (1:1) в Лиге Европы .

Беспроигрышная серия «Фенербахче», возглавляемого экс-тренером «Спартака» и сборной Бельгии, длится с 24 сентября. За этот период команда одержала 8 побед и трижды сыграла вничью.

В следующем матче «Фенербахче », идущий вторым в чемпионате Турции, примет «Галатасарай », в которого на одно очко больше. Игра пройдет 1 декабря.