«Фенербахче» Тедеско не проигрывает 11 матчей подряд – с 24 сентября. У команды 8 побед и 3 ничьих, дальше – «Галатасарай»
«Фенербахче» при Тедеско не проигрывает два месяца.
«Фенербахче» под руководством Доменико Тедеско не проигрывает 11 матчей кряду.
Сегодня турецкий клуб сыграл вничью дома с «Ференцварошем» (1:1) в Лиге Европы.
Беспроигрышная серия «Фенербахче», возглавляемого экс-тренером «Спартака» и сборной Бельгии, длится с 24 сентября. За этот период команда одержала 8 побед и трижды сыграла вничью.
В следующем матче «Фенербахче», идущий вторым в чемпионате Турции, примет «Галатасарай», в которого на одно очко больше. Игра пройдет 1 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
