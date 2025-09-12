Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
В Мир РПЛ пройдут матчи 8-го тура.
В пятницу «Рубин» примет махачкалинское «Динамо».
В субботу московское «Динамо» сыграет в дерби со «Спартаком», «Локомотив» проведет гостевой матч с «Ахматом», «Краснодар» примет «Акрон».
В воскресенье «Зенит» сыграет с «Балтикой» на выезде, а завершится тур матчем «Ростов» – ЦСКА.
Чемпионат России
8-й тур
12 сентября 16:00, Ак Барс Арена
Не начался
13 сентября 11:00, Мордовия Арена
13 сентября 13:45, ВТБ Арена
13 сентября 13:45, Ахмат-Арена
13 сентября 16:30, Ozon Арена
14 сентября 11:30, Самара-Арена
Не начался
14 сентября 14:00, Ростех Арена
14 сентября 16:30, Ростов Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
