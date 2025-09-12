Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»

В Мир РПЛ пройдут матчи 8-го тура.

В пятницу «Рубин » примет махачкалинское «Динамо».

В субботу московское «Динамо » сыграет в дерби со «Спартаком », «Локомотив » проведет гостевой матч с «Ахматом », «Краснодар» примет «Акрон».

В воскресенье «Зенит» сыграет с «Балтикой» на выезде, а завершится тур матчем «Ростов» – ЦСКА.

Чемпионат России

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ