Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом
Деян Станкович получил красную карточку за возмущение судейством в дерби.
«Динамо» принимает «Спартак» в 8-м туре Мир РПЛ (2:1, перерыв).
Главный тренер гостей был удален после второго гола хозяев, который забил Бителло на 3-й добавленной к первому тайму минуте.
Результативная атака бело-голубых началась с того, что игрок красно-белых Маркиньос Коста упал у штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Хуаном Касересом. Во время атаки бразилец лежал на газоне, нарушение не было зафиксировано.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
