Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом

Деян Станкович получил красную карточку за возмущение судейством в дерби.

«Динамо » принимает «Спартак » в 8-м туре Мир РПЛ (2:1, перерыв).

Главный тренер гостей был удален после второго гола хозяев, который забил Бителло на 3-й добавленной к первому тайму минуте.

Результативная атака бело-голубых началась с того, что игрок красно-белых Маркиньос Коста упал у штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Хуаном Касересом. Во время атаки бразилец лежал на газоне, нарушение не было зафиксировано.

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»