Фигуристка Александра Трусова выступила на льду впервые после родов.

Сегодня в Москве проходит шоу «Евгения Медведева и друзья» в формате дискотеки нулевых. Трусова исполнила номер вместе с супругом Макаром Игнатовым – они откатали под песню Андрея Губина «Девушки как звезды».

Трусовой 21 год, она серебряный призер Олимпийских игр. 6 августа у нее родился сын Михаил.

