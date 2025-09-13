Александра Трусова выступила на льду впервые после родов
Фигуристка Александра Трусова выступила на льду впервые после родов.
Сегодня в Москве проходит шоу «Евгения Медведева и друзья» в формате дискотеки нулевых. Трусова исполнила номер вместе с супругом Макаром Игнатовым – они откатали под песню Андрея Губина «Девушки как звезды».
Трусовой 21 год, она серебряный призер Олимпийских игр. 6 августа у нее родился сын Михаил.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости