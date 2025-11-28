Загитова посетила матч «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России. Фигуристка надела шапку бело-голубых
Загитова посетила матч «Динамо» – «Зенит» в Fonbet Кубке России.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч «Динамо» и «Зенита» на «ВТБ Арене».
Бело-голубые уступили в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (0:1, первая игра – 3:1) и вышли в полуфинал по сумме двух встреч.
Загитова посетила игру и опубликовала в соцсетях свою фотографию со стадиона в шапке с эмблемой «Динамо».
Фото: instagram.com/azagitova
Напомним, что болельщицей «Динамо» является другая известная фигуристка – двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Алины Загитовой
