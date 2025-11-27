Гусев про 0:1 с «Зенитом»: «Задел в два мяча сыграл с «Динамо» злую шутку. Хочется другого футбола, но на сегодняшний день у игроков уже сформированы привычки»

Ролан Гусев: хочется другого футбола, но у игроков «Динамо» уже есть привычки.

Тренер «Динамо » Ролан Гусев оценил игру «Динамо» в ответном матче с «Зенитом » в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1).

Бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ по сумме двух матчей (первая игра – 3:1).

– Мы не планировали так играть, поменяли схему, понимали, как будет играть «Зенит». Надо было сдерживать Энрике, Педро , Мостового, Глушенкова , поэтому вышли в три центральных защитника.

Первые 10 минут получались неплохо, начали нормально играть с мячом, но потом почему‑то изменилось все. Предупреждали, что играем на победу, но отдали мяч и опустились назад.

«Зенит» любит играть с мячом, они владели большим территориальным преимуществом. Не надо было нам так низко садиться, планировали по‑другому. Задел в два мяча сыграл с нами злую шутку.

– Игра в защите беспокойство не вызывает?

– Я за такой короткий срок не могу наладить и поменять кардинально игру в обороне. Есть сформированные привычки. На сейчас я понимал, что мы больше будем обороняться количеством, чем качеством. Схему выбирал, исходя из физического состояния футболистов. Играть сегодня с высокой линией обороны и в прессинг в нашем состоянии – мы бы получили больше от «Зенита».

Единственный позитивный момент – иногда приходится взяться за руки и играть на результат, сегодня это сложилось. Нас простили, но главное – проход дальше, за что ребятам огромное спасибо.

Одно дело исправлять ситуацию, другое – готовить команду. Это две разные вещи, совершенно другая подготовка. Не хочется говорить об этом, но это так.

Хочется другого футбола, других требований, но на сегодняшний день у ребят уже сформированы привычки. Они играли по‑другому, я накладываю другие требования, чтобы могли играть и в четверку, и в тройку. Играть в среднем, нижнем блоке. Повторюсь, очень сложно это сделать сейчас, – сказал Гусев.