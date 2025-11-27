  • Спортс
Гусев про 0:1 с «Зенитом»: «Задел в два мяча сыграл с «Динамо» злую шутку. Хочется другого футбола, но на сегодняшний день у игроков уже сформированы привычки»

Ролан Гусев: хочется другого футбола, но у игроков «Динамо» уже есть привычки.

Тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил игру «Динамо» в ответном матче с «Зенитом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1).

Бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ по сумме двух матчей (первая игра – 3:1).

– Мы не планировали так играть, поменяли схему, понимали, как будет играть «Зенит». Надо было сдерживать Энрике, Педро, Мостового, Глушенкова, поэтому вышли в три центральных защитника.

Первые 10 минут получались неплохо, начали нормально играть с мячом, но потом почему‑то изменилось все. Предупреждали, что играем на победу, но отдали мяч и опустились назад.

«Зенит» любит играть с мячом, они владели большим территориальным преимуществом. Не надо было нам так низко садиться, планировали по‑другому. Задел в два мяча сыграл с нами злую шутку.

– Игра в защите беспокойство не вызывает?

– Я за такой короткий срок не могу наладить и поменять кардинально игру в обороне. Есть сформированные привычки. На сейчас я понимал, что мы больше будем обороняться количеством, чем качеством. Схему выбирал, исходя из физического состояния футболистов. Играть сегодня с высокой линией обороны и в прессинг в нашем состоянии – мы бы получили больше от «Зенита».

Единственный позитивный момент – иногда приходится взяться за руки и играть на результат, сегодня это сложилось. Нас простили, но главное – проход дальше, за что ребятам огромное спасибо.

Одно дело исправлять ситуацию, другое – готовить команду. Это две разные вещи, совершенно другая подготовка. Не хочется говорить об этом, но это так.

Хочется другого футбола, других требований, но на сегодняшний день у ребят уже сформированы привычки. Они играли по‑другому, я накладываю другие требования, чтобы могли играть и в четверку, и в тройку. Играть в среднем, нижнем блоке. Повторюсь, очень сложно это сделать сейчас, – сказал Гусев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
22 минуты назадФото
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ: «Конечно, да. Мы верим в это, команда показала, что способа конкурировать с грандами. Талалаев нацелен показать максимум»
26 минут назад
Мостовой не считает Талалаева топ-тренером в РПЛ: «Он выиграл что-то? Из одной команды выгоняют, он через неделю в другой. До смешного доходит – за месяц три клуба поменял»
39 минут назад
9 каталонцев вышли в старте «Барсы» на матч Ла Лиги – с «Алавесом» в день 126-летия «блауграны». Такого не случалось 66 лет
48 минут назад
«Челси» принимает «Арсенал» в АПЛ, а вы можете выиграть поездку в Дубай от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Непомнящий про удаление Талалаева за неприличный жест: «Нельзя так себя вести. Пример Станковича должен стоять перед глазами. Иногда Андрею не хватает выдержки»
сегодня, 09:54
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
сегодня, 09:31Фото
Валерий Газзаев: «В СССР тренеры учились 2 года. У Бескова и Лобановского были результаты, в 2000-е – у Романцева и Семина. Обсуждали с Дегтяревым, что нужна школа тренеров»
сегодня, 09:15
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
сегодня, 09:02
