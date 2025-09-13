Видео
Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии

Хэмилтон столкнулся с болью в ягодицах в Монце.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал своим механикам, насколько сильно ему пришлось атаковать во время Гран-при Италии.

«Я не мог больше давить на педаль. Я чувствовал, что это максимум! У меня аж тут болит (показывает на зад) из-за того, как я атаковал. Если педаль погнулась, то вы знаете почему», – сказал Хэмилтон в опубликованном в соцсетях «Феррари» ролике.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Феррари»
