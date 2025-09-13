«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом» на выезде в 3-м туре Бундеслиги.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Фойт-Арена».
В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в Okko.
Бундеслига. 3 тур
13 сентября 13:30, Фойт-Арена
