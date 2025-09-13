  • Спортс
35

Артем Дзюба: «Роналду великий, но обхожу его в том, что я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле»

Артем Дзюба сравнил себя с Криштиану Роналду.

– Вы много опускались в оборону, даже Криштиану этого не делает.

– Криштиану великий. Но единственное, в чем я его обхожу, – я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле, – сказал 37-летний форвард «Акрона».

