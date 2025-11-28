Гуйе и Кин помирилсь после стычки в матче с «МЮ». Игроки «Эвертона» изобразили шуточный бой в боксерских перчатках

Гуйе и Кин из «Эвертона» помирились после стычки в матче с «МЮ».

Футболисты «Эвертона» Идрисса Гуйе и Майкл Кин помирились после конфликта, произошедшего во время матча с «МЮ » (1:0) в АПЛ .

Напомним, Гуйе получил красную карточку за то, что дал пощечину Кину после того, как защитник не откликнулся на его передачу, спровоцировав момент у ворот «Эвертона ». Футболистов разняли их товарищи по команде.

Сегодня нападающий «ирисок» Бету Бетункал выложил в своих соцсетях видео, на котором Гуйе и Кин изображают поединок друг с другом, надев по одной боксерской перчатке.

Изображение: instagram.com/stories/beto_norberto_14/