Министр спорта не знает Семака, КДК забанил Кордобу, «Амкал» выиграл с Медведевым и пригласил Путина, Смолов догнал Аршавина, торг ЦСКА и «Локо» по Баринову и другие новости

1. «Кто это?» Так Михаил Дегтярев отреагировал на критику лимита на легионеров Сергеем Семаком. Правда, в окружении министра спорта России заявили, что он так пошутил . Прилетело Константину Геничу и даже Валерию Карпину . Дегтярев убежден, что лимит – хороший . А вот потолка зарплат в РПЛ не будет .

2. КДК отклонил заявление «Краснодара» и дисквалифицировал Джона Кордобу на два матча (один – условно). Колумбиец извинился перед комитетом.

3. Очередной перформанс «Амкала» в Кубке – выпустили 70-летнего Александра Медведева против «Салюта». Советник председателя «Зенита» стал самым возрастным футболистом в истории российского футбола, проведя на поле 23 минуты . Теперь у него есть профиль игрока на Transfermarkt. Медийный клуб выиграл, прошел в 4-й раунд и теперь ждет Владимира Путина .

4. «БроукБойз» со Смоловым разобрались с «Сатурном» и тоже идут дальше. Федор вышел в старте и догнал Андрея Аршавина по голам – тот расстроился, но не сильно . Сыграл за «Броуков» и 39-летний Ари, забивший в концовке безумный гол со своей половины поля . Впереди у медиаклуба – «Сокол» из Саратова, родного города Смолова .

5. «Локомотив» отказался продать Дмитрия Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и требует 4 млн. Сам хавбек не хочет уходить в ЦСКА, до зимы он в любом случается остается в «Локо» .

6. Перед закрытием трансферного окна ЦСКА подписал Кармо из «Сан-Паулу», Поповича из «Наполи» и Пополитова из «Чайки». «Сочи» купил Солдатенкова у «Крыльев», остальные сделки – здесь .

7. В КХЛ СКА одержал первую победу под руководством Игоря Ларионова – над «Трактором» (5:2). Дубль Абросимова принес «Северстали» победу над «Спартаком» – трансляция этой (и многих других) игры теперь на ВидеоСпортс’ ’. Остальные результаты дня – по ссылке .

8. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города после открытия аэропорта в Краснодаре .

9. Эдуард Латыпов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону. У женщин победу одержала Виктория Сливко.

10. Максим Митрофанов заявил, что РФС при поддержке Сергея Лаврова ведет переговоры по поводу матча России и США.

11. МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова.

12. Блюбаум и Сарин лидируют после седьмого тура турнира «Большая швейцарка», Фируджа и Ниманн отстают на пол-очка, Непомнящий – на одно.

13. FA выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год.

14. Александр Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска.

Цитаты дня

Светлана Журова: «Пенсия у депутатов Госдумы не такая большая, как многие думают»

Роман Ротенберг: «Москва – лучший город в мире, лидер по всем направлениям. Собянин вкладывает очень многое в его развитие»

Иглесиас о пропалестинских протестах на «Вуэльте»: «Удивляет, что мы уделяем больше внимания срыву спортивных соревнований, чем геноциду»

Павел Буре: «То, что столько иностранцев влюбляются в Россию, хотят принять гражданство – заслуга Путина, который подписывает соответствующие указы»