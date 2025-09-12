Министр спорта не знает Семака, КДК забанил Кордобу, «Амкал» выиграл с Медведевым и пригласил Путина, Смолов догнал Аршавина, торг ЦСКА и «Локо» по Баринову и другие новости
1. «Кто это?» Так Михаил Дегтярев отреагировал на критику лимита на легионеров Сергеем Семаком. Правда, в окружении министра спорта России заявили, что он так пошутил. Прилетело Константину Геничу и даже Валерию Карпину. Дегтярев убежден, что лимит – хороший. А вот потолка зарплат в РПЛ не будет.
2. КДК отклонил заявление «Краснодара» и дисквалифицировал Джона Кордобу на два матча (один – условно). Колумбиец извинился перед комитетом.
3. Очередной перформанс «Амкала» в Кубке – выпустили 70-летнего Александра Медведева против «Салюта». Советник председателя «Зенита» стал самым возрастным футболистом в истории российского футбола, проведя на поле 23 минуты. Теперь у него есть профиль игрока на Transfermarkt. Медийный клуб выиграл, прошел в 4-й раунд и теперь ждет Владимира Путина.
4. «БроукБойз» со Смоловым разобрались с «Сатурном» и тоже идут дальше. Федор вышел в старте и догнал Андрея Аршавина по голам – тот расстроился, но не сильно. Сыграл за «Броуков» и 39-летний Ари, забивший в концовке безумный гол со своей половины поля. Впереди у медиаклуба – «Сокол» из Саратова, родного города Смолова.
5. «Локомотив» отказался продать Дмитрия Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и требует 4 млн. Сам хавбек не хочет уходить в ЦСКА, до зимы он в любом случается остается в «Локо».
6. Перед закрытием трансферного окна ЦСКА подписал Кармо из «Сан-Паулу», Поповича из «Наполи» и Пополитова из «Чайки». «Сочи» купил Солдатенкова у «Крыльев», остальные сделки – здесь.
7. В КХЛ СКА одержал первую победу под руководством Игоря Ларионова – над «Трактором» (5:2). Дубль Абросимова принес «Северстали» победу над «Спартаком» – трансляция этой (и многих других) игры теперь на ВидеоСпортс’’. Остальные результаты дня – по ссылке.
8. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города после открытия аэропорта в Краснодаре.
9. Эдуард Латыпов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону. У женщин победу одержала Виктория Сливко.
10. Максим Митрофанов заявил, что РФС при поддержке Сергея Лаврова ведет переговоры по поводу матча России и США.
11. МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова.
12. Блюбаум и Сарин лидируют после седьмого тура турнира «Большая швейцарка», Фируджа и Ниманн отстают на пол-очка, Непомнящий – на одно.
13. FA выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год.
14. Александр Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска.
Цитаты дня
Светлана Журова: «Пенсия у депутатов Госдумы не такая большая, как многие думают»
Роман Ротенберг: «Москва – лучший город в мире, лидер по всем направлениям. Собянин вкладывает очень многое в его развитие»
Иглесиас о пропалестинских протестах на «Вуэльте»: «Удивляет, что мы уделяем больше внимания срыву спортивных соревнований, чем геноциду»
Павел Буре: «То, что столько иностранцев влюбляются в Россию, хотят принять гражданство – заслуга Путина, который подписывает соответствующие указы»