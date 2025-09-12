  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр спорта не знает Семака, КДК забанил Кордобу, «Амкал» выиграл с Медведевым и пригласил Путина, Смолов догнал Аршавина, торг ЦСКА и «Локо» по Баринову и другие новости
2

Министр спорта не знает Семака, КДК забанил Кордобу, «Амкал» выиграл с Медведевым и пригласил Путина, Смолов догнал Аршавина, торг ЦСКА и «Локо» по Баринову и другие новости

1. «Кто это?» Так Михаил Дегтярев отреагировал на критику лимита на легионеров Сергеем Семаком. Правда, в окружении министра спорта России заявили, что он так пошутил. Прилетело Константину Геничу и даже Валерию Карпину. Дегтярев убежден, что лимит – хороший. А вот потолка зарплат в РПЛ не будет.

2. КДК отклонил заявление «Краснодара» и дисквалифицировал Джона Кордобу на два матча (один – условно). Колумбиец извинился перед комитетом.

3. Очередной перформанс «Амкала» в Кубке – выпустили 70-летнего Александра Медведева против «Салюта». Советник председателя «Зенита» стал самым возрастным футболистом в истории российского футбола, проведя на поле 23 минуты. Теперь у него есть профиль игрока на Transfermarkt. Медийный клуб выиграл, прошел в 4-й раунд и теперь ждет Владимира Путина.

4. «БроукБойз» со Смоловым разобрались с «Сатурном» и тоже идут дальше. Федор вышел в старте и догнал Андрея Аршавина по голам – тот расстроился, но не сильно. Сыграл за «Броуков» и 39-летний Ари, забивший в концовке безумный гол со своей половины поля. Впереди у медиаклуба – «Сокол» из Саратова, родного города Смолова.

5. «Локомотив» отказался продать Дмитрия Баринова в ЦСКА за 3 млн евро и требует 4 млн. Сам хавбек не хочет уходить в ЦСКА, до зимы он в любом случается остается в «Локо».

6. Перед закрытием трансферного окна ЦСКА подписал Кармо из «Сан-Паулу», Поповича из «Наполи» и Пополитова из «Чайки». «Сочи» купил Солдатенкова у «Крыльев», остальные сделки – здесь.

7. В КХЛ СКА одержал первую победу под руководством Игоря Ларионова – над «Трактором» (5:2). Дубль Абросимова принес «Северстали» победу над «Спартаком» – трансляция этой (и многих других) игры теперь на ВидеоСпортс’’. Остальные результаты дня – по ссылке.

8. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города после открытия аэропорта в Краснодаре.

9. Эдуард Латыпов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону. У женщин победу одержала Виктория Сливко.

10. Максим Митрофанов заявил, что РФС при поддержке Сергея Лаврова ведет переговоры по поводу матча России и США.

11. МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова.

12. Блюбаум и Сарин лидируют после седьмого тура турнира «Большая швейцарка», Фируджа и Ниманн отстают на пол-очка, Непомнящий – на одно.

13. FA выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год.

14. Александр Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска.

Цитаты дня

Светлана Журова: «Пенсия у депутатов Госдумы не такая большая, как многие думают»

Роман Ротенберг: «Москва – лучший город в мире, лидер по всем направлениям. Собянин вкладывает очень многое в его развитие»

Иглесиас о пропалестинских протестах на «Вуэльте»: «Удивляет, что мы уделяем больше внимания срыву спортивных соревнований, чем геноциду»

Павел Буре: «То, что столько иностранцев влюбляются в Россию, хотят принять гражданство – заслуга Путина, который подписывает соответствующие указы»

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?36476 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
6 минут назад
39-летний Ари после гола за за «БроукБойз» в Кубке России: «Можно вернуться в «Спартак», это будет топ для меня! Нужно чуть-чуть набрать форму»
6сегодня, 03:20
Не забудьте собрать пятерку игроков в Основе РПЛ! Восьмой тур скоро начнется
вчера, 22:00Тесты и игры
«Ювентус» хочет заменить Влаховича Лукманом. Другие варианты – Скамакка, Зиркзе, Рамуш, Кастро из «Болоньи», Пеллегрино из «Пармы»
16вчера, 21:58
Луис Диас хотел в «Ман Сити» в 2024-м, и «Ливерпуль» был готов обменять вингера на Альвареса. «Горожане» отказались: «Конкурентам не продаем»
18вчера, 21:47
Оби Микел про «Арсенал»: «Артета знает, что оправданий быть не может. У них сильнейший состав в лиге, по два игрока на каждую позицию. Кубков будет мало, надо брать АПЛ или ЛЧ»
26вчера, 21:08
Марк Клаттенбург: «Роналду отличался от Месси – он подстегивал команду, вел за собой. Уже в юном возрасте в нем было что-то капитанское. Порой после его действий я восклицал: «Невероятно!»
67вчера, 20:37
Беллингем надеется вернуться на поле в сентябре, «Реал» хочет подождать до октября. Хавбек перенес операцию на плече в июле
10вчера, 20:30
ЦСКА купил вингера Кармо у «Сан-Паулу» за 6,2 млн долларов. Контракт – на 5 лет
79вчера, 20:07Фото
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
вчера, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Джанашия о «Локомотиве» и зимней селекции: «Если задача – 1-е место, необходимы новички. Если борьба за тройку – нужно чуть-чуть усилиться. Если за топ-5 – никого не надо»
141 минуту назад
«Торпедо» подписало форварда «Урала» Каштанова и хавбека «Оренбурга» Ломакина. Контракты – на 2 года
56 минут назад
«Сочи» расторг контракты с Никитиным и Стойисавлевичем
2вчера, 22:06
«Мне сказали поехать к шаману, который лечил Роналдо. Это был катастрофический опыт». Шакири о лечении травмы в «Интере»
17вчера, 21:59
Экс-форвард «МЮ» Марсьяль переходит в «Монтеррей» Рамоса из АЕК
7вчера, 21:40
Раджа Наингголан: «Моя «Рома» выиграла бы пять скудетто сегодня, но «Ювентус» в те годы был непобедим. У нас были Рюдигер, Салах, Пьянич, который разрывал»
6вчера, 21:37
«Динамо» Махачкала арендовало защитника «Патриотас» Аларкона с правом выкупа
вчера, 21:31
Рио Фердинанд: «Ливерпуль» лучше всех провел лето – с огромным отрывом. Подпиши они Гехи – и я бы сказал, что «красные» соберут все трофеи»
15вчера, 21:22
Экс-защитник «Спартака» Маслов перешел в «Чайку» как свободный агент
10вчера, 20:56Фото
«Ноттингем» отдаст Жоту Силву «Бешикташу» в аренду за 3 млн евро с выкупом за 17 млн
вчера, 20:55