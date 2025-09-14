Теренс Кроуфорд единогласным решением судей победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе

  • Спортс
В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом (63-2-3) и Теренсом Кроуфордом (42-0).

Кроуфорд победил единогласным решением судей (116-112, 115-113 дважды).

Теренс стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее он владел поясами в полусреднем и первом полусреднем весе.

Канело проиграл третий бой в профессиональной карьере.

Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
logoСауль Альварес
Канело - Кроуфорд
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
