Теренс Кроуфорд единогласным решением судей победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе
В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, который возглавил бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом (63-2-3) и Теренсом Кроуфордом (42-0).
Кроуфорд победил единогласным решением судей (116-112, 115-113 дважды).
Теренс стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. Ранее он владел поясами в полусреднем и первом полусреднем весе.
Канело проиграл третий бой в профессиональной карьере.
Пережил восемь перестрелок, а мама предлагала соседям по $10 за его избиение. Неуязвимый Теренс Кроуфорд
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
