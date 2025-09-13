Украинские гимнасты не выступят на турнире в Париже. Они планировали бойкот из-за участия россиянки Мельниковой

Украинские гимнасты не попали в старт-листы турнира FIG World Challenge Cup.

Соревнования пройдут в Париже 13 и 14 сентября. Изначально сборная Украины значилась среди участников турнира (планировалось участие 7 гимнастов), однако в опубликованных старт-листах нет ни одного украинского спортсмена.

Ранее президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина сообщила , что команда может сняться из-за допуска до соревнований российской гимнастки Ангелины Мельниковой в нейтральном статусе.