Украинские гимнасты не выступят на турнире в Париже. Они планировали бойкот из-за участия россиянки Мельниковой
Украинские гимнасты не попали в старт-листы турнира FIG World Challenge Cup.
Соревнования пройдут в Париже 13 и 14 сентября. Изначально сборная Украины значилась среди участников турнира (планировалось участие 7 гимнастов), однако в опубликованных старт-листах нет ни одного украинского спортсмена.
Ранее президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина сообщила, что команда может сняться из-за допуска до соревнований российской гимнастки Ангелины Мельниковой в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Федерация гимнастики Франции
