  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Украинские гимнасты не выступят на турнире в Париже. Они планировали бойкот из-за участия россиянки Мельниковой
23

Украинские гимнасты не выступят на турнире в Париже. Они планировали бойкот из-за участия россиянки Мельниковой

Украинские гимнасты не попали в старт-листы турнира FIG World Challenge Cup.

Соревнования пройдут в Париже 13 и 14 сентября. Изначально сборная Украины значилась среди участников турнира (планировалось участие 7 гимнастов), однако в опубликованных старт-листах нет ни одного украинского спортсмена.

Ранее президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина сообщила, что команда может сняться из-за допуска до соревнований российской гимнастки Ангелины Мельниковой в нейтральном статусе.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Федерация гимнастики Франции
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
logoсборная Украины
logoсборная Украины жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Мельникова о нейтральном статусе: «Некие сложности есть. Нужно будет думать не только о том, как сделать программы, но и о правилах поведения»
9 сентября, 20:43
Ангелина Мельникова получила шенгенскую визу для участия в турнире в Париже
29 сентября, 07:39
Мельникова посетила Московскую неделю моды: «Модная индустрия меня вдохновляет, даже не представляю, насколько она сложная изнутри»
4 сентября, 11:54Фото
Главные новости
Арина Янковская: «Когда мне дали нейтральный статус, я была очень счастлива, появилась надежда»
сегодня, 06:33
Мельникова о нейтральном статусе: «Некие сложности есть. Нужно будет думать не только о том, как сделать программы, но и о правилах поведения»
9 сентября, 20:43
Ангелина Мельникова получила шенгенскую визу для участия в турнире в Париже
29 сентября, 07:39
Валентина Родионенко: «Ковентри – человек Баха. Удастся ли ей повлиять на мнение членов МОК – большой вопрос»
38 сентября, 14:23
Ирина Винер: «Приморье – очень выгодное место, там много дружественных стран, где мы можем выступать вместе. У нас очень близкие отношения сейчас с Китаем»
27 сентября, 16:32
Гимнастка Луговских о работе тренером в Сингапуре: «На первом месте здесь учеба. Спортсменки не имеют права пропускать школу ни по какой причине»
16 сентября, 13:24
Гимнаст Маринов: «Очень люблю свою машину. Можно сказать, что это фетиш, обожествление неживого предмета»
175 сентября, 18:41
Даниел Маринов: «Смотрел на сверстников, которые играли в телефоны, и понимал, что это не развитие, а деградация. Тогда мысли бросить спорт меня оставили»
5 сентября, 18:11
Даниел Маринов: «Ты можешь поехать в нейтральном статусе и привезти медали в свою страну. Будет еще более триумфально, если даже под санкциями мы сможем показать результат»
5 сентября, 17:58
Мельникова посетила Московскую неделю моды: «Модная индустрия меня вдохновляет, даже не представляю, насколько она сложная изнутри»
4 сентября, 11:54Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
112 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
1116 июня, 14:39
Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»
157 апреля, 15:27
Никита Нагорный: «Когда в историю мирового большого спорта войдет имя Овечкина, это будет гордость для всех россиян»
621 марта, 06:57
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
36 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20