Флаги РФ и СССР вывесили фанаты «Омонии» на матче с киевским «Динамо» в Лиге конференций. Стюарды сделали замечание, но флаг России киприоты не убрали
Флаги РФ и СССР появились на матче киевского «Динамо».
На матче «Динамо» Киев против кипрской «Омонии» в 4-м туре общего этапа Лиги конференций вывесили флаги России и СССР.
24 Канал сообщает, что ультрас «Омонии» перед началом матча на «ГСП Стэдиум» в Никосии вывесили флаги. После замечания со стороны стюардов флаг СССР убрали, но флаг РФ остался висеть на фан-секторе за воротами.
Украинский клуб уступил на выезде со счетом 0:2.
Изображение: 24 Канал
