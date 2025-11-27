Флаги РФ и СССР вывесили фанаты «Омонии» на матче с киевским «Динамо» в Лиге конференций. Стюарды сделали замечание, но флаг России киприоты не убрали

Флаги РФ и СССР появились на матче киевского «Динамо».

На матче «Динамо » Киев против кипрской «Омонии» в 4-м туре общего этапа Лиги конференций вывесили флаги России и СССР.

24 Канал сообщает, что ультрас «Омонии» перед началом матча на «ГСП Стэдиум » в Никосии вывесили флаги. После замечания со стороны стюардов флаг СССР убрали, но флаг РФ остался висеть на фан-секторе за воротами.

Украинский клуб уступил на выезде со счетом 0:2.

Изображение: 24 Канал