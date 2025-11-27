Вратарь «Динамо» Расулов об идеальном тренере: «Гвардиола. Заметил тенденцию, что в России чемпионами становятся команды, у которых русский тренер – супер, если Гусев выполнит задачу»

Вратарь «Динамо» Расулов: РПЛ выигрывают команды, у которых русский тренер.

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов назвал идеального тренера для бело-голубых.

– Сергей Степашин дал честное офицерское слово, что если вы одержите еще три победы, то Ролан Гусев останется. Хотелось бы вам этого?

– У нас есть тренер, мы всегда за него. Руководство принимает решение, кто будет работать. Если Ролан Александрович даст тот результат, который требуется, условно, выполнит поставленную задачу, то это супер.

– Много слухов по поводу возможного возвращения Лички, Черчесова. Возможно, читаете это, как относитесь? Кто мог бы быть идеальным тренером для «Динамо», на ваш взгляд?

– Гвардиола .

– И тогда выигрываете чемпионство.

– Будут шансы. Я заметил тенденцию: в России чемпионами становятся те команды, у которых русский тренер.

– Ролан Гусев – русский.

– Да, а дальше уже думайте сами, – сказал Расулов.