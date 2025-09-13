  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Спартака» Сакич после 2:2 с «Динамо»: «Есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо. Судья не показывал сопернику желтых, а нам давал в аналогичных моментах»
66

Тренер «Спартака» Сакич после 2:2 с «Динамо»: «Есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо. Судья не показывал сопернику желтых, а нам давал в аналогичных моментах»

Тренер «Спартака» заявил, что некоторые судьи относятся плохо к команде.

Красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым

В каких компонентах игры сегодня вы были лучше и хуже «Динамо»?

– Игра была интенсивной, много борьбы и ошибок в простых ситуациях у обеих команд. «Динамо» лучше вошло в игру, во втором тайме играли лучше уже мы и заслуживали победы.

У нас опасных голевых эпизодов было больше, Солари в конце мог забивать, Угальде бил, Ливай попал в перекладину. У «Динамо» тоже были моменты, бил Тюкавин опасно, но у нас было больше эпизодов. Мое мнение – мы сегодня заслуживали победы.

Отсутствие Маркиньоса в эпизоде сильно повлияло на пропущенный второй гол?

– Там был фол, игрок получил удар и лежал на земле, не мог помочь нам. Если бы арбитр свистнул, мы бы не говорили об этой проблеме.

В целом, у Маркиньоса были проблемы, он только вернулся, восстанавливается. Он всегда играет с высокой самоотдачей ради команды, жертвует собой. Он не смог сделать в том эпизоде то, что хотел. Но он по‑прежнему прекрасный человек и футболист.

Вы говорите о разной трактовке эпизодов. У тренерского штаба была попытка организовать встречу с Мажичем и РФС, чтобы те объяснили трактовки?

– Не хотелось бы детально обсуждать тему, я не принимаю решений. Если говорить о судьях, в прошлом сезоне и в этом есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо.

Сегодня фолы Глебова не фиксировали, хотя там была стопроцентная желтая. Сегодня арбитр не показывал сопернику желтых карточек, хотя нам в аналогичных [моментах] демонстрировал, – сказал тренер «Спартака» Ненад Сакич

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4874 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoНенад Сакич
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoсудьи
Егор Егоров
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин про 2:2 со «Спартаком»: «Несогласованность игроков «Динамо» приводит к смешным голам. Не знаю, как этого избежать, без понятия»
44сегодня, 16:31
Смородская об удалении Станковича: «Его дисквалифицируют матча на три. Нельзя так себя вести, это никуда не годится»
13сегодня, 16:29
Сакич про удаление Станковича: «Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, «Спартак» сразу пропускает гол. Арбитр поступил неправильно, не свистнув в тот момент»
49сегодня, 16:24
Главные новости
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
24 минуты назад
Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»
4 минуты назад
«Ювентус» – «Интер». 2:2 – Чалханоглу сделал дубль, у защитника Бремера 2 ассиста. Онлайн-трансляция
8010 минут назадLive
У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
518 минут назад
Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»
924 минуты назад
Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
3127 минут назад
Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
632 минуты назад
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
34 минуты назадТесты и игры
Алонсо об удалении Хейсена в матче с «Сосьедадом»: «Это желтая. Милитао был рядом, Ойарсабаль не контролировал мяч. Объяснения судьи меня не убедили»
1937 минут назад
Захарян вышел на поле впервые с февраля – в матче «Сосьедада» с «Реалом» у Арсена заблокированный удар, пас под удар и 14 точных передач
3137 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции
13 минуты назад
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Атланта» Миранчука примет «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лейк» на выезде
323 минуты назад
В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» – Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Экс-судья Федотов поддержал решение
1032 минуты назадФото
«Бавария» – «Гамбург». 4:0 – у Кейна 1+1, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили в 1-м тайме! Онлайн-трансляция
532 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Осером», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
434 минуты назад
«Краснодар» – «Акрон». 1:1 – Дзюба забил с пенальти. Онлайн-трансляция
1839 минут назадLive
У Кейна 7+3 в 5 матчах за «Баварию» в сезоне – форвард отдал ассист и забил с пенальти в матче с «Гамбургом»
41 минуту назад
Смородская об удалении Станковича: «Его дисквалифицируют матча на три. Нельзя так себя вести, это никуда не годится»
13сегодня, 16:29
Смолов прилетел на ЧМ по Доте поддержать российскую BetBoom Team. Команда уже в топ-4
сегодня, 16:23Киберспорт
Экс-судья Итурральде об удалении Хейсена: «Мансано находился не в лучшей позиции, Милитао мог успеть перехватить выход. ВАР должен был позвать судью»
17сегодня, 16:20