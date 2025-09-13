Тренер «Спартака» Сакич после 2:2 с «Динамо»: «Есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо. Судья не показывал сопернику желтых, а нам давал в аналогичных моментах»

Тренер «Спартака» заявил, что некоторые судьи относятся плохо к команде.

Красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ . Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым .

– В каких компонентах игры сегодня вы были лучше и хуже «Динамо»?

– Игра была интенсивной, много борьбы и ошибок в простых ситуациях у обеих команд. «Динамо» лучше вошло в игру, во втором тайме играли лучше уже мы и заслуживали победы.

У нас опасных голевых эпизодов было больше, Солари в конце мог забивать, Угальде бил, Ливай попал в перекладину. У «Динамо» тоже были моменты, бил Тюкавин опасно, но у нас было больше эпизодов. Мое мнение – мы сегодня заслуживали победы.

– Отсутствие Маркиньоса в эпизоде сильно повлияло на пропущенный второй гол?

– Там был фол, игрок получил удар и лежал на земле, не мог помочь нам. Если бы арбитр свистнул, мы бы не говорили об этой проблеме.

В целом, у Маркиньоса были проблемы, он только вернулся, восстанавливается. Он всегда играет с высокой самоотдачей ради команды, жертвует собой. Он не смог сделать в том эпизоде то, что хотел. Но он по‑прежнему прекрасный человек и футболист.

– Вы говорите о разной трактовке эпизодов. У тренерского штаба была попытка организовать встречу с Мажичем и РФС, чтобы те объяснили трактовки?

– Не хотелось бы детально обсуждать тему, я не принимаю решений. Если говорить о судьях, в прошлом сезоне и в этом есть ощущение, что определенные арбитры относятся к нам плохо.

Сегодня фолы Глебова не фиксировали, хотя там была стопроцентная желтая. Сегодня арбитр не показывал сопернику желтых карточек, хотя нам в аналогичных [моментах] демонстрировал, – сказал тренер «Спартака » Ненад Сакич .