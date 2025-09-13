«Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Атлетико» принимает «Вильярреал» в матче 4-го тура Ла Лиги.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Матч пройдет на стадионе «Метрополитано».
В прямом эфире игру покажет канал «Матч Футбол 2».
Ла Лига. 4 тур
13 сентября 19:00, Метрополитано
Не начался
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
