  • Неожиданные результаты в КХЛ, полуфиналы Евробаскета, Смолов частично признал вину, россиян не допустили в бобслее и другие новости
1. Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ярко выступил в прессе. Высказался о возможной отставке на фоне 9-го места «Динамо» в РПЛ: «Уволят меня завтра – ну и? И вас завтра уволить могут – умрете? Вот и я не умру». Дал понять, как относится к ужесточению лимита: «Батраков, Кисляк, Глебов появились при нынешнем. Что лучше – если будет много посредственных игроков или меньше, но хороших?» Объяснил, почему не зовет Умярова из «Спартака» в сборную. Сказал, что не понимает, как потолок зарплат возможен в Мир РПЛ.

2. В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» (1:4), ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2), «Шанхай» был сильнее «Локомотива» (4:1) и другие результаты дня.

3. В полуфинале чемпионата Европы по баскетболу 26+12 Шредера помогли Германии справиться с Финляндией, Турция разгромила Грецию, Османи набрал 28 очков.

4. Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян к отбору на Олимпиаду-2026. Глава Федерации бобслея России Пегов заявил: «Украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковали всех. Кто и когда служил в армии, кто что-то лайкал в соцсетях». Также высказался министр спорта РФ Михаил Дегтярев: «Решение политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль сыграла украинская провокация».

5. Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и сборной России Федор Смолов частично признал вину в ходе допроса по делу о драке в «Кофемании». Ранее в отношении 35-летнего футболиста завели уголовное дело по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

6. Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин умер в 53 года.

7. В стартовом матче 8-го тура чемпионата России «Рубин» дома победил «Динамо» Махачкала (1:0). Единственный гол с пенальти в середине первого тайма забил форвард Мирлинд Даку.

8. Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на Lombardia Trophy. Американка Алиса Лью победила в короткой у женщин. Петр Гуменник выступит со старой произвольной программой «Онегин» на олимпийском отборе в Пекине. Вечер памяти комментатора Александра Гришина с участием сильнейших фигуристов пройдет 5 октября в Москве.

9. «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шаньдун Тайшань» (3:3) в 24-м туре Суперлиги Китая. У команды российского тренера Леонида Слуцкого лишь одна победа в последних шести матчах, «Шанхай» идет третьим в таблице.

10. Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в главном событии RCC 23 в Челябинске. Все результаты турнира – здесь.

11. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не пожала руку 123-й ракетке мира Хименес Казинцевой после поражения во втором круге в Гвадалахаре. Все результаты дня – здесь.

12. Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер получил травму прямой мышцы бедра и пропустит около 3 месяцев. Футболист опубликовал пост: «Аллах никогда не говорил, что путь будет легким. Он сказал: «Я буду рядом с теми, кто терпелив».

13. Марк-Андре Флери подписал контракт с «Питтсбургом» на 1 матч. 40-летний канадский вратарь проведет прощальную игру в составе «Пингвинс» 27 сентября.

14. Команда по велогонкам Israel-Premier Tech сократит название на ближайшие гонки из-за пропалестинских протестов.

Цитаты дня:

Экс-футболист Гусар, ставший монахом-капуцином, об обете безбрачия: «Сексуальность мне достаточно выражать через глубокий разговор. Стараюсь канализировать энергию в другое»

Афганская футболистка-беженка о жизни в Англии: «Я всегда чувствовала давление, будто нужно оправдываться, кто я. Хочу, чтобы люди понимали, через что проходят беженцы»

Павел Буре: «Москва – лучший город мира. В каждом дворе есть спортивная площадка, это уникально. Благодарен Собянину за эти улицы, бульвары, скверы, кофейни, рестораны»

Президент ФИА о возвращении гонок в Россию: «Давайте надеяться. Думаете, конфликт будет длиться вечно? На кону жизни многих людей»

Владимир Хрюнов: «На пике Поветкин победил бы Усика нокаутом. Потенциал у него был выше»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?3148 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
