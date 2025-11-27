Мостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Роберто Фернандесом

Мостовой вылетел за рекламный щит после борьбы с Фернандесом.

Защитник «Динамо » Роберто Фернандес вытолкнул Андрея Мостового за боковую линию, после чего хавбек «Зенита » перелетел через рекламный щит.

Эпизод случился во 2-м тайме ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, завершившегося победой петербуржцев со счетом 1:0 (2:3 по сумме двух встреч).

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»